Stitch vira estátua e ‘rivaliza’ com obra-prima de gênio renascentista em museu de Florença

Xenomorfo – “Alien: O Oitavo Passageiro” (1979) - Criado por H.R. Giger e dirigido por Ridley Scott, o Xenomorfo é uma das criaturas mais aterrorizantes do cinema. É um ser parasita com ácido no sangue, velocidade extrema e instinto predatório. Representa o medo do desconhecido e foi imortalizado no embate com a tenente Ripley. Foto: Divulgação