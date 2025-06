50 anos de Angelina Jolie: atriz contratou assassino para matá-la, mas ele a salvou

Angelina Jolie Voight é filha do ator Jon Voight. Com longa carreira no cinema, ele venceu o Oscar de Melhor Ator em 1979 pela atuação em "Amargo Regresso". Pelo laço familiar, Angelina se acostumou desde cedo a viver no ambiente artístico ligado ao cinema e ao teatro. Foto: Reprodução/X @Chlodnyodcien