Hermanos na cabeça: as melhores vinícolas do mundo

7ª- A vinícola Montes (Viña Montes), no Vale de Colchaga, no Chile, tinha ficado na terceira posição a nível mundial no ano passado e recebeu o prêmio de melhor produtora de vinho da América do Sul. O espaço é pioneiro na fabricação de vinho tinto de alta qualidade no país e todos os seus produtos são nacionais Foto: Instagram @monteswines