Violência no caminho: Famosos que foram assassinados

Christopher George Latore Wallace, nascido em 21/5/1972 no Brooklyn, em Nova York, ganhou sucesso com o lançamento do álbum Ready To Die. Ele estava no auge da curta carreira (5 anos) quando foi morto. Eleito Rapper do Ano pela Billboard, até hoje entra em seleções dos maiores do gênero. Foto: Divulgação Bad Boy Records