Atriz Maria Zilda trava batalha jurídica com a Globo: ‘Ela se apossou dos meus sucessos’

Maria Zilda foi casada com o engenheiro César Leite Fernandes, com quem teve o filho Rodrigo Bethlem. Do seu segundo matrimônio, com o diretor de televisão Roberto Talma, nasceu Raphael Vieira. Em 2008, ela se casou com a arquiteta Ana Kalil, com quem ficou até o início de 2017. Foto: Reprodução/Instagram