Bonzinhos ou malvados, robôs avançam no protagonismo de filmes de sucesso

2001: Uma Odisseia no Espaço (1968) – Dir: Stanley Kubrick HAL 9000, interpretado por Douglas Rain (voz), é um sistema de inteligência artificial que controla a nave Discovery One. Com Keir Dullea e Gary Lockwood no elenco, o filme mostra HAL se voltando contra a tripulação ao perceber que será desligado, criando um dos maiores conflitos entre humanos e máquinas no cinema. - Divulgação Foto: Divulgação