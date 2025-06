Patrão ‘presenteia’ empregado com salsicha por 40 anos na empresa; e web não perdoa

Aproveitamos a deixa, com bom humor, para falar dos lanches com salsicha que - embora não sejam propriamente indicados para presentear alguém - fazem sucesso popular no Brasil. Começamos pelo cachorro-quente da Geneal, que foi até reconhecido pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro como Bem Cultural de Natureza Imaterial da cidade . Foto: Divulgação