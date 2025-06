Charme que marcou época: Eternos galãs da Era de Ouro de Hollywood

Alan Ladd (1913-1964) - O ator foi uma das estrelas mais populares nas décadas de 40 e 50. Fez sucesso em ''This Gun For Hire'' e interpretou um dos mais famosos papéis do cinema, o do pistoleiro bondoso Shane no faroeste clássico de mesmo nome. Foto: Autor Desconhecido / Cine Mundial / Domínio Público / commons wikimedia