País comunista, sem religião, tornou-se o maior impressor de Bíblias no mundo

As escrituras que fazem parte da Bíblia foram escritas em três idiomas: hebraico, aramaico e grego. Assim, uma edição especial foi produzida nas línguas originais. O teólogo Renato Gusso destaca que a evolução do idioma faz com que certas palavras devam ser consideradas com o sentido da época. Foto: Reprodução TV Globo