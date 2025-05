O tempo ‘não passa’ para eles? Atores ‘quarentões’ de Hollywood

Outro que se destacou com A Rede Social (2010) foi Jesse Eisenberg (05/10/1983). Ele foi indicado ao Oscar como Mark Zuckerberg. Também brilhou em "Zombieland" (2009) e "Batman vs Superman" (2016), como Lex Luthor. Conhecido por interpretar personagens intelectuais e complexos, Eisenberg também é escritor e autor de livros, além de atuar no teatro. Foto: flickr - Raph_PH