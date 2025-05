Momento especial: Luan Santana no nascimento da filha

Luan Rafael Domingos Santana nasceu em 13 de março de 1991 em Campo Grande (MS). Porém, ele já morou em cidades como Manaus (AM), Maringá (PR) e Ponta Porã (MS), por conta do emprego do pai, Amarildo, que trabalhava como bancário, mas tornou-se empresário do filho. Foto: Youtube/Flow Podcast