Estrelas e astros da Nova Zelândia que se consolidaram em Hollywood

Melanie Lynskey (Melanie Jayne Lynskey) - Nascida em16 de maio de 1977 em New Plymouth - Estreou em Almas Gêmeas (1994) e fez sucesso em Dois Homens e Meio. Vencedora do Emmy por Yellowjackets, tem carreira sólida no cinema e na TV. Foto: GabboT wikimedia commons