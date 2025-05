A beleza dos azulejos em fachadas e interiores pelo mundo

São Luís é um dos maiores exemplos da tradição portuguesa de azulejos no Brasil. Suas fachadas, principalmente no Centro Histórico, são revestidas por azulejos que datam do século XVIII e XIX. Essas peças não apenas decoram, mas também ajudam a proteger os edifícios do intenso calor e da umidade do clima local. Foto: Reprodução do X @johntologia e @sacha_faria