Essas são as pimentas mais ardidas do mundo

Carolina Reaper (2.200.000 SHU)- Reconhecida como a pimenta mais ardida do mundo, conquistou o primeiro lugar no ranking do Guinness World Record em 2017. Criada por Ed “Smokin” Currie na Carolina do Sul, nos EUA, é cultivada no Brasil por Fábio Tuma, que tem canal no YouTube sobre pimentas. Foto: Flickr/Kerry Myers