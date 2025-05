Filmes com grandes reviravoltas no final; descubra famosos plot twists

Garota Exemplar (2014): também dirigido por David Fincher e baseado no romance de Gillian Flynn, o filme é um thriller psicológico sobre o desaparecimento de Amy Dunne (Rosamund Pike) e as suspeitas que recaem sobre seu marido, Nick (Ben Affleck). Enquanto a mídia e a polícia investigam o caso, o filme explora as complexidades do casamento e as percepções públicas sobre as relações. A trama se desenrola através de múltiplos pontos de vista e flashbacks, oferecendo uma visão intrigante e multifac Foto: Divulgação