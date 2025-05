Baleia-cinzenta é vista no Atlântico após mais de 2 séculos

“Este avistamento destaca a importância de cada pesquisa. Embora esperemos ver baleias jubarte, francas e baleias-comuns, o oceano é um ecossistema dinâmico e você nunca sabe o que encontrará”, diz Orla O’Brien, pesquisadora do Anderson Cabot Center for Ocean Life no New England Aquarium. Foto: Beyond My Ken/Wikimédia Commons