Envolvidas em escândalos, misses passam vexame, perdem prestígio e até a coroa

Gabriella Brum (1980) - Ficou apenas 18 horas com a coroa de Miss Mundo. E renunciou ao título, pressionada pela organização do concurso, que descobriu que ela havia posado sem roupa. Gabriella fez um ensaio para a Playboy, revista de sucesso na época. E o recato era norma fundamental do concurso. Foto: Ceri Ceri - Flickr