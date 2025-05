Poços de petróleo e os principais oleodutos do mundo

O Oleoduto do Alasca, nos EUA, inaugurado em 1977, é uma estrutura essencial para o transporte de petróleo bruto da região ártica até o Porto de Valdez, no sul do estado. Com aproximadamente 1.287 quilômetros de extensão, ele conecta o campo petrolífero de Prudhoe Bay ao porto de exportação. Foto: Imagem de Jim Black por Pixabay