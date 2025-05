Filhotes de papagaio-do-mar são jogados de penhascos; entenda o porquê

Sterna inca: É uma espécie de ave marinha que habita as costas do Pacífico, especialmente ao longo da costa oeste da América do Sul, incluindo o Peru. Essas aves têm um padrão de plumagem distinto, com uma cabeça preta, um corpo branco e uma mancha vermelha ou alaranjada no bico. Foto: Sterna inca (Larosterna inca)- Aves belas e exóticas - Flickr Helene Miller Hoffman