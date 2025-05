Animais ‘vampirescos’? Veja espécies que têm dentes afiados

Morcego-da-fruta - Vive em regiões tropicais e subtropicais, na África, Ásia, Austrália e em algumas ilhas do Pacífico, em florestas e áreas de vegetação densa. Come frutas, néctar e flores, com papel crucial na polinização e na dispersão de sementes. Vive de 5 a 10 anos. Foto: Flickr chandrasekaran arumugam