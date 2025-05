Nomes masculinos e femininos já estão escolhidos para furacões até 2029; saiba quais são

Veja os de 2028: Alex, Bonnie, Colin, Danielle, Earl, Farrah, Gaston. Hermine, Idris, Julia, Karl, Lisa, Martin, Nicole, Owen, Paula, Richard, Shary, Tobias, Virginie e Walter. Foto: Nuvens, Trovoada, Céu, Tempestade 161 Imagens patrocinadas iStock LIMITED DEAL: 20% off with PIXABAY20 coupon Imagem: Nuvens, Trovoada, Céu. De utilização gratuita. dexmac dexmac 764 seguidores Seguir If you've enjoyed my digital art and photos support me with donations, thanks!!!!! :) I'm thankful for your likes and thoughtful comments, don’t forget to do it, it is free :) Mostrar mais Doação 24 comentários A comunidade espera ter notícias suas! Iniciar sessão ou Aderir ao P