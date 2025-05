História do Coringa em jogos e ficção: da carta do baralho ao arqui-inimigo do Batman

Em 2019, o personagem do Coringa foi novamente explorado de uma maneira inédita, desta vez com foco em sua origem no filme "Coringa", estrelado por Joaquin Phoenix. Este longa, dirigido por Todd Phillips, apresenta uma versão mais realista e dramática do vilão, destacando sua transformação de um homem marginalizado, com distúrbios mentais, em uma figura de vingança e caos. Foto: divulgação