Reality que vai definir substituto de Neguinho da Beija-Flor começa a ser gravado em junho

Pé quente, o intérprete fez sua estreia da melhor forma possível. Em 1976, disputou as eliminatórias de samba e venceu. Assim, estreou no estúdio cantando o samba de sua autoria, e a Beija-Flor ainda foi campeã pela primeira vez com "Sonhar com Rei Dá Leão". Foto: Instagram @neguinhodabeijafloroficial