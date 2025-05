Rio de Janeiro está em lista internacional de cidades ‘para conhecer antes de morrer’

A cidade tem ainda o bondinho do Pão de Açúcar, que liga a Praia Vermelha e o Morro do Pão de Açúcar ao Morro da Urca. É um dos pontos turísticos mais visitados na cidade, assim como o Cristo Redentor, no Morro do Corcovado. Foto: Halley Pacheco de Oliveira - Wikimédia Commons