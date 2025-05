Aparência que engana: Veja animais ‘fofos’ que são perigosos

Alce - Parecem calmos, com porte de cavalo mas os machos ficam violentos na época de acasalamento e as fêmeas reagem com fúria se alguém se aproxima dos filhotes. Segunda espécie selvagem que mais ataca humanos, somente atrás dos hipopótamos. Vivem de 15 a 25 anos. Foto: Rufus46/ Wikimedia Commons/