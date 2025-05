Série documental da Globo celebra a trajetória de Glória Maria

Outra entrevista muito lembrada pelo público é a do vocalista da banda Queen, Freddie Mercury, às vésperas do Rock in Rio de 1985. Por não saber inglês na época, Glória Maria acabou repetindo algumas perguntas em português, irritando o cantor. O vídeo já se tornou um marco nas redes sociais, contando com milhões de visualizações no YouTube. Foto: Reprodução TV Globo