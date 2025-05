“Sgt. Rock” é cancelado, mas Colin Farrell continua em destaque; relembre sua carreira

Hoje em dia, Farrell brilha em "Sugar", série da Apple TV+ que mistura mistério e noir moderno, reforçando sua fase madura como ator versátil e introspectivo, distante do galã rebelde que dominou as manchetes nos anos 2000. Além disso, está confirmado para atuar ao lado de Ben Stiller no filme de crime real "Belly of the Beast". Foto: divulgação/apple tv+