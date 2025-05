Atores da saga de Harry Potter que já morreram

Robert Knox - Viveu Marcos Belby, membro do grupo de estudantes de Horácio Slughorn (Jim Broadbent), em "Harry Potter e o Enigma do Príncipe" (2009). Foi morto com golpes de faca em 2008, ao defender o irmão num assalto. Tinha 18 anos e não viu o lançamento do filme. Foto: Reprodução Warner Bros