Conheça o artesanato típico de diferentes partes do Brasil

Bonecos de barro - Pernambuco - Os bonecos de barro de Caruaru são ícones do artesanato pernambucano, frequentemente representando figuras de folclore e cenas do cotidiano nordestino. Eles são moldados artesanalmente, refletindo a cultura e as tradições da cidade, especialmente durante as festividades de São João. Foto: Ministério Público de Pernambuco wikimedia commons