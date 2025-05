Essas produções foram feitas em ilhas remotas; viu todas?

"O Mistério da Ilha" (1994): Esse é um filme de 1994, dirigido por John Sayles e baseado no livro "Secret of the Ron Mor Skerry" de Rosalie K. Fry. É uma mistura de drama e fantasia, centrado em torno de uma garota chamada Fiona, que vai morar com seus avós na costa da Irlanda. Foto: reprodução