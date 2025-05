Quantas dessas curiosidades do mundo do Rock você já conhecia?

A famosa banda Red Hot Chili Peppers tinha um nome bem diferente no começo de sua trajetória: "Tony Flow and the Miraculously Majestic Masters of Mayhem", sendo que essa escolha veio de uma ideia súbita de Anthony Kiedis. Só com o tempo é que o grupo chegou ao nome que virou "febre" em todo o mundo. Foto: Warner/Divulgação