‘Campanha’ contra o cigarro: Parque Beto Carrero tem área para fumantes com cenário de cemitério

Tudo começou com o paulista João Batista Sérgio Murad, que passou 16 anos no papel do cowboy fictício Beto Carrero. Ele foi o personagem central do parque, inaugurado em 28 de dezembro de 1991, que começou com uma roda gigante e espetáculos improvisados. Foto: Ricardo Stuckert/PR - Wikimédia Commons