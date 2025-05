Pra quem não viu: vítimas de roubo em deserto, brasileiros andam 25 km por ajuda

Andressa Alexandre, de 27 anos, e Paulo Ricardo da Cruz, de 32, foram assaltados e largados em um lugar remoto do deserto, sem sinal de celular. Em busca de ajuda, eles tiveram que atravessar cerca de 25 km do deserto a pé, junto com outras pessoas que estavam no passeio e também tiveram seus pertences roubados. Foto: reprodução/redes sociais