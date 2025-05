Arquipélagos paradisíacos: conheça as ilhas mais belas do mundo

Ilhas Galápagos, Equador: Com uma rica biodiversidade e um ecossistema único, as ilhas são famosas por suas espécies endêmicas, como as tartarugas gigantes e as iguanas marinhas. As ilhas também oferecem paisagens deslumbrantes, praias intocadas e uma experiência de mergulho incrível. Foto: Imagem de Penny por Pixabay