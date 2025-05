Bicos de aves que se destacam por serem diferentes da maioria

Flamingo-americano (Phoenicopterus ruber): Tem bico grande, curvado e adaptado para filtrar pequenos organismos da água. Nativo das Américas, vive em lagoas salinas e manguezais do Caribe, América Central e América do Sul. Os filhotes nascem com bico reto e cinza, que facilita a alimentação com o "leite do papo" dos pais; os adultos desenvolvem bico curvado e forte para filtrar algas e crustáceos. Foto: Steve wikimedia commons