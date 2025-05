4 de Maio é Dia de Star Wars. Entenda o motivo e saiba curiosidades da saga

É que os fãs adaptaram a frase "May the Force be with you" (Que a Força esteja com você), que é falada várias vezes nos filmes, por "May The Fourth be with you" (4 de maio esteja com você). Eles aproveitaram que a pronúncia de Force (força) e Fourth (quarto) se parecem e lançaram a celebração. Foto: divulgação