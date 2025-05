Musical homenageia vida e obra de Benito Di Paula em Nova Friburgo

Vale lembrar que a Águia de Ouro levou para o Anhembi no Carnaval de 2025 o enredo "Em Retalhos de cetim, a Águia de Ouro do jeito que a vida quer”, com também uma homenagem ao cantor. A agremiação ficou com a sétima colocação, fora das campeãs. Foto: Instagram @aguiadeouro