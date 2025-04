Rir faz bem: Palhaços que marcaram a história

Picolino - Roger Avanzi (1922-2018) - Filho do fundador do Circo Nerino, seguiu o exemplo do pai (Palhaço Picolino) e criou um personagem homônimo. Também era acrobata e equilibrista. Atuou no Circo Bambalalão. Foi um dos fundadores do Centro de Memória do Circo. Foto: reprodução TV