Andy Warhol: Brasil recebe maior exposição do artista fora dos EUA

Em 1987, Andy Warhol morreu no dia seguinte a uma cirurgia na vesícula biliar. A causa foi uma arritmia cardíaca durante o pós-operatório. No mesmo ano, foi inaugurada a fundação â??The Andy Warhol Foundation for the Visual Artsâ?, dedicada a promover as artes visuais. Foto: Tim-desse/Wikimédia Commons