Teste indica as melhores marcas de café moído

Além do tipo de café, o ponto de maturação e o tipo de torra dos grãos também incidem no aroma e no sabor. Na produção de cafés extrafortes e tradicionais, sementes maduras de café são misturadas com outras que ainda não amadureceram, que passaram do ponto ou que estão quebradas. Daí o gosto mais amargo. Foto: vandelino dias jr pixabay