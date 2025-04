Importantes lagos que se destacam em países da Ásia

O Mar Cáspio (Rússia, Cazaquistão, Turcomenistão, Irã e Azerbaijão) é o maior corpo de água fechado do mundo, com 371.000 km² e profundidade máxima de 1.025 m. Apesar do nome, é um lago salgado crucial para a pesca e a extração de petróleo. Foto: Murad Magomedov/Wikimédia Commons