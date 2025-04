Inseto traiçoeiro: Mosquito fez menina perder parte da perna

Tudo começou quando uma professora levou a classe para um exercício na horta da Escola Estadual Doutor Mário Toledo de Moraes, no bairro Laranjeiras, e na mata do Parque Estadual do Juquery. É uma região com muitos mosquitos e à noite a jovem começou a reclamar de dores na panturrilha. Foto: Reprodução do facebook.com/eedrmariotoledodemoraes