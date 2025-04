Poderio bélico: aviões de guerra pelo mundo

Sukhoi SU-35 - Este caça russo é uma adaptação feita em 2007 do antigo SU-27 (de 1988), com velocidade máxima de 2.390 km/h e carregado com canhão, mísseis e bombas. Tem sensores que ajudam a reduzir sua visibilidade diante dos adversários. Foto: Aleksandr Markin wikimedia commons