Primeiro James Bond do cinema, Sean Connery faria 94 anos

Batalha de armas - "007 contra O Homem com a Pistola de Ouro" (1974): Bond encontra Francisco Scaramanga em sua ilha e participa de um duelo com o inimigo. A disputa começa na praia e termina em uma casa de espelhos. No final, decide-se quem é o melhor homem com arma. Foto: Youtube/O REI DO YOUTUBE