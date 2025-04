Os países com os maiores e os menores salários mínimos no mundo

No topo da lista, Luxemburgo possuí o maior salário mínimo do mundo, fixado em 3.085 euros para profissionais qualificados com mais de 18 anos. Para trabalhadores de outras categorias, o salário é ajustado de acordo com a qualificação e idade, sendo 2.571 euros para os não qualificados adultos e diminuindo conforme a faixa etária. Foto: Jebulon/Wikimedia Commons