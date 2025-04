Páscoa doce: Brasil é 6º produtor mundial de cacau, fruto que dá origem ao chocolate

O Brasil já foi um dos três maiores produtores de cacau do mundo, com 400 mil toneladas anuais na década de 1980. Mas uma praga chamada vassoura-de-bruxa destruiu fazendas inteiras e, no início dos anos 2000, a safra ficou em 100 mil toneladas. Com o tempo foi retomando um protagonismo. Foto: wirestock por pixabay