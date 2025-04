Sucesso no Brasil: Curiosidades sobre o seriado “Chaves”

Curiosidade 1: Existia um motivo para ser "A Bruxa do 71" - "A Bruxa do 71" tinha esse nome por causa da numeração do seu apartamento. Mas nem todos sabem que esse número foi escolhido pela produção do seriado porque foi em 1971 que a atriz Angelines Fernández começou a trabalhar com o ator Roberto Bolaños, intérprete do Chaves. A atriz morreu em 25/3/1995, aos 69 anos. Foto: Reprodução/Chaves