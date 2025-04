Desmatamento e seca ameaçam o Cerrado, uma pérola do bioma nacional

Em fevereiro de 2024, o brasileiro Márcio Cabral venceu o concursos "The Nature Photography Contest" mostrando uma planta típica do Cerrado, o "chuveirinho". Usando técnica de light paint para iluminar as plantas, que têm hastes e flores brancas, ele conseguiu um efeito encantador. A foto se chama "Chuveirinho do Cerrado". Foto: Divulgação: The Nature Photography Contest