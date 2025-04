Eslovênia: conheça o país de origem de Melania Trump, primeira-dama dos EUA

A Eslovênia tem um IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) muito alto, de 0.926, ocupando o 22º lugar no mundo, de acordo com a ONU. Ou seja, é considerado um país com ótimas condições de renda e com acesso amplo à educação e ao sistema de saúde por parte de sua população. Foto: © Plamen Agov /Wikimédia Commons