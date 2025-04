Pra quem não viu: Carro de luxo aparece boiando na praia com gente dentro

A empresa só produziu um carro, apresentado no Salão do Automóvel em Genebra e comprado pelo jogador de futebol Cristiano Ronaldo. Tem carroceria de fibra de carbono e sistema de escape com 6 ponteiras na traseira. Motor 8.0 de 1.500 cv com 4 turbocompressores. Faz 420 km/h. Foto: Reprodução/ Business Insider